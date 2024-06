También falta de transparencia.

El bloque de Cambia Mendoza, del Concejo Deliberante (HCD) de Tunuyán, integrado por los ediles Cecilia Dinasso, Arturo Pechemiel, Verónica Atencio y Gastón Martín, expusieron una situación, la cual calificaron como violencia institucional. Siguiendo el proceso para exponerlo legalmente, lo denunciaron.

Detalladamente, también manifiestan “falta de transparencia”, observando las siguientes problemáticas, NEGACIÓN DE LA VOZ A LOS CONCEJALES; RESPETO DE LAS MINORÍAS; EQUIDAD EN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES; IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS. Por esto, se realizó la denuncia y el pasado jueves 23 de mayo ingresó a secretaria.

En diálogo con Canal 8, Cecilia Dinasso declaró que, “el tema empezó, porque en el discurso anual del intendente nosotros llegamos al horario que nos llamaron, a las 20 hs. Cuando ingresamos, nos enteramos que el presidente del HCD no iba a estar presente”.

Obviamente, somos un órgano controlador, somos la oposición, queríamos saber si había dejado alguna nota firmada, a quién había avisado, todos esos temas”.

“El día que se hace una sesión, se presenta la resolución, obviamente, cuando lee el proyecto, pido la palabra y el presidente del HCD no me la da. Me silencia, de alguna manera”.

“Había presentado otro proyecto, cuando yo pedí la palabra tampoco me la dio. Es decir, que ya se venía acumulando esta problemática”.

Sobre la importancia de tener voz e el concejo deliberante, señaló, “los proyectos están siempre pensados para la ciudadanía. Y cuando se empieza la sesión, se pide que se lea el articulado, sobre todos por los fundamentos, para respaldarlo”.

Por su parte, el concejal Gastón Martín, explicó, “para poder hablar en el HCD hay que pedirle permiso al presidente. Entonces de alguna manera nos está silenciando. Y nosotros somos la voz de los que nos votaron, somos los representantes. Y sentimos esa violencia institucional, como se la denomina”.

A lo que sumó, “nuestro reclamo puntualmente es trabajar en orden, queremos un concejo ordenado. Ya hicimos varias notas, lo notificamos, lo queremos hacer visible, porque se entorpece”.

Agotando las instancias señaló, “tenemos que hacerlo público porque bloquea nuestro trabajo, queremos ser escuchados. Somos cuatro concejales del Cambia Mendoza, lo cual muestra una fuerza importante”.

“Entendemos que quizás han marcado que se actúe de esa manera”. Pero admitió, “queremos trabajar bien y estamos en ese camino”.

Por todo lo expuesto, ”solicitaron de manera urgente una investigación exhaustiva de las irregularidades señaladas y el restablecimiento inmediato de los principios de transparencia, equidad y respeto en el Concejo Deliberante de Tunuyán. Confiamos en su compromiso con la democracia y en su disposición para abordar esta situación de manera justa y responsable”.