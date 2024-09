El ex ministro de economía dijo que se tomó «como bandera política».

El ex ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que la cuarentena por la pandemia de Covid-19 durante la gestión de Alberto Fernández se prolongó porque “fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”.

Guzmán remarcó que las restricciones impuestas a partir del 20 de marzo de 2020 fueron “profundamente desigualadoras”, al explicar que la sufrieron los trabajadores formales y los informales, los cuáles vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Por mucho tiempo era `no, no se puede`. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”, detalló el ex funcionario.

Frente a esto, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por supuesto abuso de autoridad tras los dichos del ex ministro de Economía.

La denuncia es por la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación, aseguró Marijuan en su presentación. El fiscal elevó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py.