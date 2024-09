Jorge Avecedo, Cabo 1ro de la Policía de Córdoba que se encontraba colaborando en los incendios de Capilla del Monte, logró rescatar ilesa a una mujer que quedó atrapada en medio del intenso humo y las llamas que consumieron su vivienda.

Ya son 20 las casas quemadas y decenas las personas evacuadas.

“En medio de una nube espesa de humo veo una mujer mayor en una tranquera. Estaba en estado de shock, no se movía. Bajé del móvil y le pregunte si había más gente en la vivienda. Me dijo que no y la subí al móvil para salir del lugar, pero las llamas ya estaban encima y no podía avanzar”, relató.

El Cabo 1ro buscó salir marcha atrás, pero la nube de humo era muy densa. Sin embargo, puso reversa y logró alejarse unos metros de las llamas, pero terminó atacado contra un vehículo que los lugareños habían abandonado y ya no había escapatoria: el fuego alcanzó la unidad policial.

“Tomé la decisión de salir porque si no nos quemábamos vivos. Salí por la puerta del acompañante, ya sentía el intenso calor. Le abrí la puerta de atrás y acosté a la mujer en el piso para que no inhale humo. La agarré de las ropas y la empecé a arrastrar, unos 20 metros y el móvil ya estaba incendiado. La arrastré unos 30 metros más y vi el camión de bomberos. Así logramos salvarnos”, concluyó.

El dramático rescate se produjo en medio de los incendios que ya han consumido 10 mil hectáreas.

Ayer, sábado, fue otro día complicado a raíz de los incendios en Córdoba. La temperatura superó los 30 grados y, desde el mediodía, el viento fue fuerte y con rotaciones permanentes. La zona más complicada es el norte del Valle de Punilla, principalmente en Capilla del Monte, Los Cocos y San Esteban, donde unas 30 personas siguen evacuadas, y se hizo un balance de 20 viviendas afectadas.

Las llamas llegaron hasta la zona de la aerosilla de Los Cocos, que ya había estado en riesgo en focos de unos años atrás. Los bomberos trabajaron toda la noche del viernes y unos 700 fueron desplegados este sábado, pero la constante rotación del viento dificulta las tareas.