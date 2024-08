Este 11 de agosto, desde las 14 horas los vecinos y vecinas de Tupungato podrán acceder de forma libre y gratuita al Polideportivo Municipal «Francisco Rizzo», por el ingreso de calle Monseñor Fernández y Las Acacias para disfrutar de un gran festejo por el día de las infancias.

Al momento de ingresar al espacio cada infancia recibirá un ticket que tendrá un numerito para participar de sorteos especiales y con el que podrá retirar su merienda (con opción sin TACC). Las y los agasajados podrán disfrutar de un espectáculo circense, una kermesse de juegos inflables y tradicionales, maquillaje artístico, plaza blanda con didácticas sensoriales, Pista Vial, más shows artísticos de títeres y magia, no faltarán los regalos increíbles para que algunos afortunados se lleven a casa.

En toda la extensión del predio podrán elegir la actividad que más les guste e ir variando entre juego y juego.

Además habrá puntos verdes para depositar los residuos y puestos de hidratación para recargar las botellitas de agua.

Las promos 2024 darán el presente con sus kioscos de pastelería y repostería para endulzar la tarde; también asistirán emprendedores artesanos para promocionar sus creaciones únicas y armoniosas, entre las que se podrá elegir los regalitos para el Día de las Infancias que será el siguiente domingo 18 de agosto.

Circus Magenta

Cada infancia recibirá una entrada para acceder a la carpa del circo y poder ver la función de un show multidisciplinario que combina elementos circenses tradicionales, con innovadoras destrezas y técnicas, será una puesta de gran impacto dirigida a toda la familia con números de malabares, magia, acrobacias, pirofagia, clowns, música en vivo y mucho más.

Kermesse

El área tendrá juegos inflables, de emboque, pulso, puntería, que estarán adaptados y sectorizados por edades para que puedan entretenerse pequeñitos desde los 4 años en adelante.

Maquillaje Artístico

De forma itinerante habrá maquilladoras recorriendo el predio creando imágenes figurativas y de brillo en los rostros de las niñas y niños que quieran tener sus caritas pintadas.

Plaza blanda

Un sector amigable donde las infancias con mayor sensibilidad sensorial puedan sentirse seguras y disfruten diferentes juegos.

Pista Vial

Regresa la Pista que permite a las niñas y niños experimentar a través de esta novedosa y completa dinámica cómo funciona o debería ser la convivencia entre conductores y transeúntes, conociendo algunas señales y normas de tránsito.

Recorrido de colectivos gratuitos

Cata/Mitre

La compañía de transporte de pasajeros «Bartolomé Mitre» se adhiere a la celebración y el domingo 11, desde las 12 hasta las 20 horas, dejará pasajes liberados a los menores de 12 años. No deben olvidarse el documento de identidad para constatar la edad.

Los coches harán sus recorridos habituales y se detendrán en la Terminal de Ómnibus (calle Las Heras 601) para que desde allí se dirijan hasta el festejo.

Transporte Municipal

El transporte municipal también realizará recorridos gratuitos para los distritos más alejados o aquellos lugares donde no llegan los colectivos de línea tradicional. Las salidas para llegar al Polideportivo serán desde las 13.30h. Una vez finalizado el evento los colectivos municipales retornarán desde el Poli hacia cada uno de los trayectos indicados.

Tramos y paradas

Colectivo 1

Anchoris (plaza)

Dubois (escuela, Barrio Mirador de Estrellas y Loteo Blanco)

Colectivo 2

Calle La Vencedora

Barrio Divino Niño (parada de colectivo)

Escuela Hermenegildo Hidalgo (parada de colectivos)

El Peral (escuela )

Colectivo 3

El Zampal (entradas de los barrios)

La Arboleda (playón)

San José (playón)

Calle Filippini

Lotes Bigolotti (parada de colectivos sobre la calle)

Barrio Arco Iris (entrada del barrio)

Lotes Moyano y 23 de noviembre (entrada de la ripiera)

Colectivo 4

El Zampalito

Colectora Oeste (entrada del barrio)

Barrio Santa Ana (entrada del barrio)

Viejo Peral (entrada del barrio)

Nogal Negro (entrada del barrio)

Los Cerezos (entrada del barrio)

Los Monitos (entrada del barrio)

¡A no olvidarse el mate para compartir en la zona de picnic!.