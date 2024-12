Javier Milei habló en el cierre de la CPAC Argentina, principal foro de debate conservador a nivel mundial, y apuntó contra la izquierda, contra presidentes y ex presidentes de la región, defendió su gestión, nombró a sus principales funcionarios y destacó la batalla cultural que está llevando adelante el liberalismo.

La jornada reunió a cientos de referentes de derecha de Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros países.

Presentó en la ocasión, un encendido decálogo sobre poder, gestión y la división entre socialismo y liberalismo.

“La CPAC cuida la cabeza, cuida las ideas, por eso es tan importante. Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando, si falla la cabeza, el espíritu, no vamos a llegar a ningún lado. La complejidad de la gestión enorme, a diario nos encontramos con dificultades y adversidades, pero lo que marca siempre el norte es nuestra visión. En la medida que la fortalezcamos nos va a permitir ganarle a los zurdos en todos los terrenos”, dijo Milei.

“Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas” y redobló: “Si algo lo pide la política y no la sociedad, es el camino equivocado”. También completó asegurando que “nunca hay que negociar para rascar un voto” y “defendemos la vida, la propiedad y la libertad a rajatabla. Las ideas no se negocian”, manifestó entre otros conceptos del mismo tenor.