La Dirección de Defensa Civil recomienda a la población extremar las precauciones tanto en la vía pública como en el hogar, ante la alerta emitida vigente que pronostica fuertes tormentas para la tarde noche de hoy martes y la madrugada del miércoles. Si bien hemos visto muchas veces, que no pasa más allá de una alerta, siempre es preferible estar prevenidos.

Si bien el radar no muestra a esta hora (18:15) mayor actividad, es posible percibir hacia el oeste una amenazante formación.

La alerta naranja fue activada para el Este y Sur de Mendoza, abarcando las zonas de Las Heras, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz, General Alvear y San Rafael, donde se prevén tormentas de fuerte intensidad acompañadas de posibles caídas de granizo y viento. Pero, además, se mantiene una alerta amarilla por tormentas menos intensas en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe.

Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan vientos intensos y lluvias en distintos departamentos de la provincia, entre los cuales se encuentran San Carlos, Tupungato, Tunuyán y Luján de Cuyo, además de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz.

Por otro lado se esperan vientos fuertes en General Alvear, la parte baja de San Rafael, Malargüe, Junín, y Rivadavia.

No se descarta la caída de granizo, según advirtió Defensa Civil.

Para quienes estén en circulación vehicular, se aconseja no transitar por zonas inundadas o anegadas, y tener especial precaución al llegar a badenes, arroyos o cauces aluvionales, deteniendo la marcha del rodado. Además, es fundamental manejar a baja velocidad, con las balizas encendidas, manteniendo una distancia prudente con otros vehículos y respetando las señales de tránsito. Y como regla general, se aconseja no salir de casa, si no es necesario.