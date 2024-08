El juez prohibió la salida del país del denunciado ex presidente.

Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández este martes por violencia de género. La ex primera dama aseguró por videoconferencia desde España haber sufrido violencia física y psicológica.

Yañez se contactó este martes por la mañana con el juzgado de Julián Ercolini para efectuar la denuncia. Los hechos de violencia relatados por la actriz se produjeron cuando vivían en la residencia de Olivos.

En este marco, Yáñez pidió a Ercolini que desarchive el anexo reservado que surgió de otra causa por corrupción, la de los seguros.

Tras la declaración, el juez federal dispuso medidas de restricción para Fernández, entre ellas, una de alejamiento. También deberá moderar los contactos con su ex pareja y madre de su hijo.

Según informó Clarín, uno de los motivos de Fabiola Yáñez para no hacer la denuncia era evitar el escándalo. Sin embargo, el escándalo explotó. Fernández le adelantó por una llamada telefónica que la situación sería revelada.

Por su parte, el ex Jefe de Estado se defendió asegurando a unos pocos que quieren extorsionarlo con un hecho que, repite, no ocurrió.

Por el momento, Fernández ha decidido bajar el perfil público y el que ha hablado es su abogado, Pablo Fioribello, que también es representante legal de Yáñez. “Nunca en la vida le puse una mano encima a Fabiola. Te pido por favor que me creas“, aseguró Fioribello que le dijo el propio ex presidente.

La presunta situación de violencia de género saltó este fin de semana cuando la Justicia, que investiga en la causa de los seguros del Banco Nación, encontró mensajes sobre maltratos que habría recibido Yáñez en un chat con María Cantero, la ex secretaria de Fernández.

Las pruebas que tiene la Justicia son cuatro fotos de Yáñez. En una de ellas, la actriz tiene el ojo y el maxilar muy hinchados. Otra con moretones en el costado derecho del tronco, las costillas y la axila.

También se cuenta entre el material un video donde aparece una persona, que sería Alberto Fernández, en una situación violenta hacia su entonces pareja.

Como no se trata de un delito federal, Ercolini tuvo que abrir el 13 de junio un legajo reservado en la causa por presunta corrupción que tiene en foco a Alberto Fernández, a su ex secretaria María Cantero y al esposo de ésta, el broker de seguros, Héctor Martínez Sosa, amigo del ex mandatario.

Posteriormente, el magistrado envió esos datos a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia. En esa instancia, sugirieron convocar a la víctima.

Con esas pruebas, Ercolini se comunicó con Yáñez y le preguntó si quería realizar la denuncia correspondiente. Yáñez respondió que no tenía pensado viajar a Argentina, ya que está radicada en Madrid. Como es un delito de instancia privada, sólo se puede avanzar si la víctima lo pide.

Alberto Fernández adelantó que emitirá un comunicado para responder a las acusaciones.

La reacción del ex mandatario se produjo al conocerse en la tarde de este martes que la ex primera dama finalmente hizo la denuncia ante el juez federal Julián Ercolini, que investiga por otra parte la causa de Nación Seguros, donde Fernández también está siendo investigado.

Yáñez declaró durante una hora por videollamada ante el magistrado y señaló que fue víctima de violencia física y psicológica mientras vivía en la quinta presidencial de Olivos.

A partir de esta declaración, Ercolini decidió instrumentar medidas de restricción de acercamiento hacia Fernández para proteger a Yáñez.