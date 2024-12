Según lo reglamentado por ARCA, se pueden pasar por Aduana sin ningún tipo de problemas, todos aquellos objetos que sean nuevos o usados y que tengan como fin un consumo personal o para obsequiar, entre los que se encuentran:

Ropa

Elementos de higiene personal

Teléfonos

Notebook

Televisores

Equipos de música

Estos objetos pueden ser comprados en Chile y pasados a Argentina, sin pagar arancel y en un tour de compras o en vehículo particular. No obstante, hay que tener en cuenta que si el paso de Chile a Argentina se hace por vía terrestre, el importe de la franquicia es de hasta 300 dólares en el caso de los mayores de 16 años y de 150 en el caso de los menores, y que esas sumas no son acumulables, salvo que los viajeros sean familias. En el caso de vía aérea, la franquicia es de 600 dólares.

En cambio, una de las prohibiciones que establece ARCA para traer desde Chile a Argentina tiene que ver con los electrodomésticos de línea blanca, que incluye productos como cocinas, hornos, lavavajillas, estufas, aires acondicionados, etc. Entre los pocos permitidos, se encuentran aquellos que son más pequeños, como licuadoras y minipimer o jugueras.

Es decir, no se puede pasar desde Chile hacia nuestro país:

Cualquier tipo de mercadería con finalidad comercial o industrial.

Armas de fuego, salvo autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Explosivos, inflamables y estupefacientes.

Mercadería de importación prohibida por razones no económicas

Material arqueológico y cultural

En cuanto a las cubiertas, una compra muy común de argentinos en Chile, estas deben ser declaradas antes de ingresar a Argentina