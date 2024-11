Y otros clubes argentinos. A qué se debe esta insólita medida.

Fernando Villasboa, director del fútbol paraguayo, ha comunicado la norma de que ningún aficionado lleve la camiseta de Leo Messi en el encuentro que protagonizarán esta tarde las selecciones de ambos países.

Es decir, aquel que vaya con una elástica con la ’10’ ya sea del Barça, PSG, Inter de Miami o la propia albiceleste no podrá entrar el estadio. Una medida que ha tomado por sorpresa y que ha provocado la indignación de muchos fans, que no encuentran la explicación de por qué no tiene la libertad de ir como quieran.

«No se permitirá el ingreso al estadio a aficionados que vistan camisetas de la selección argentina, el Barcelona o el Inter Miami, con el nombre de Messi», explicó en diálogo con la prensa.

«A nadie se le permitirá vestir una camiseta de la selección argentina, de clubes argentinos o de clubes con nombres de jugadores de otros países», agregó.

Una decisión que argumentó con la excusa de que se trata como un impulso de «pintar el estadio con los colores de la Albirroja» para que los jugadores paraguayos puedan sentir más cerca a la afición y que «no se trata de algo contra algún jugador en concreto» ya que se hará pensando en que se haga notar más lo local.