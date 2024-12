Edgardo Kueider presentó un amparo ante la justicia exigiendo su restitución como senador, luego de haber sido destituido ayer por la Cámara de Senadores.

Kueider exige la anulación de la sesión en la que se decidió su expulsión, porque al momento de votar Victoria Villarruel se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional, debido a la gira de Javier Milei por Italia. Es decir, ejecutaba dos funciones incompatibles entre sí, ya que también es presidenta del Senado.

La teoría de los abogados de Kueider no es tan descabellada si se considera que el propio Javier Milei aseguró que la sesión es «inválida» debido a que él ya se encontraba de viaje al momento de votar, por lo que Victoria Villarruel ejecutaba dos funciones incompatibles entre sí.

Los abogados de Kueider consideran «inconstitucional» su remoción del Senado y piden «la nulidad absoluta e insanable, invalidez e inaplicabilidad de la Sesión» donde se votó.

El caso quedó en manos del juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien deberá decidir sobre el amparo de 30 páginas presentado por Edgardo Kueider.

Para respaldar su demanda de inconstitucionalidad, Kueider enumera una serie de pruebas que darían cuenta de que Villarruel había sido notificada que el presidente Milei había dejado el país y, por lo tanto, no podía presidir la sesión.

«No caben dudas de la ilegalidad denunciada, pues en el caso concreto, y al momento de llevarse a cabo la sesión controvertida, fue la PRESIDENTA NACIONAL EN EJERCICIO quien presidió la sesión del senado«, afirma Kueider en un tramo del texto.

Esta prohibición la establece la Constitución Nacional, por eso Kueider no tardó en presentar su amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa. También denunció que no se le permitió hacer un descargo, según él atentando contra su legítima defensa, y que no se conformó una comisión para poder tratar su destitución, instancias obligatorias en el reglamento de la Cámara Alta.

Desde Italia, donde viajó a recibir el premio internacional Milton Friedman 2024, el presidente argentino opinó de la polémica sesión del Senado para expulsar a Kueider y relató: “Lo que si puedo notificar y verificar es que la doctora Villarruel fue notificada. El GDE donde se le comunica que yo voy a estar de viaje ella lo recibe el día martes. O sea ella lo recibe 48 hs antes de la sesión», afirmó.

«De hecho la escribanía general de la nación interactuó con la secretaria de la doctora Villarruel entonces también fue notificada la secretaria. El mismo días que viaje el propio Manuel Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia, a eso de las 12/12:30«, agregó el Presidente.