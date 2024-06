Esta mañana Mónica Millapi, una de las detenidas, declaró durante casi dos horas ante los fiscales y contó su versión sobre el paseo en la zona rural donde se perdió Loan.

Según reconstruyó ante la prensa su abogado, Jorge Monti, Millapi contó que su marido, Daniel Ramirez -también detenido- recibió una llamada de su familia sobre el estado de salud de su hermano que se encuentra internado en un delicado estado de salud.

Por ese motivo, ella se apartó unos pasos y es allí cuando perdió de vista Loan. Al momento de reunir nuevamente a los seis niños, el pequeño de cinco años ya no estaba.

Ante las inconsistencias y las negativas a declarar que sostenían hasta hoy los detenidos, la justicia cambió la caratula de la investigación de “Abandono de personas” a “Trata de personas”, dando paso así a la intervención de la justicia federal.

Mientras sigue la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que desapareció hace ocho días en Corrientes, la Justicia investiga un inquietante mensaje de voz que habría salido del celular de uno de los tres detenidos en la causa.

“El niño “cayó’”, dice Daniel “Fierrito” Ramírez en un audio de WhatsApp enviado el mismo día que Loan fue visto por última vez. Segundos después, el sospechoso agrega en guaraní la frase “ocañí”, que significa “se perdió”.

El abogado de Mónica Millapi dijo esta mañana que el aporte de pruebas «van a dar un giro distinto a la causa».

Con respecto a la relación con el niño desaparecido, Monti remarcó que «ellos no tenían vínculo y no lo conocían». «La pareja detenida no tenía ningún vínculo con Loan«, subrayó el abogado. Además confirmó que tanto Ramírez como Millapi no cuentan con antecedentes penales.

El abogado de la pareja detenida afirmó que Mónica fue «la que se dió cuenta que faltaba uno de los chicos«. Para Monti, a Loan, el niño de cinco años que desapareció el pasado 13 de junio en Corrientes, «lo raptaron» y que «pudo haber un entregador entre los que estaban en el almuerzo«.

Bernardino Antonio Benítez, su tío, podría estar involucrado. El fiscal de la causa, Guillermo Barry, confirmó que es “uno de los principales implicados”.

Su situación podría complicarse cada vez más, pero no solo porque su abogado renunció a su defensa, sino porque en las próximas horas estarán los resultados de la pericia a su moto celeste -que fue encontrada durante los rastrillajes de este jueves- y su teléfono.