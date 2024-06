Dos delincuentes fuertemente armados asaltaron un kiosco en Rivadavia este jueves, alrededor de las 22.00. A la hora del cierre, dos hermanos propietarios del lugar llamado «Los Carrizales», comenzaron a juntar la recaudación del día, cuando fueron sorprendidos por los malvivientes.

En la intersección de las calles Chañar y Balcarce, I.Y., de 39 años, y A.Y., de 44 años, fueron amenazados con armas de fuego para que entregaran todo: se llevaron un teléfono celular, 6 paquetes de cigarrillos y dinero efectivo por un total de 200 mil pesos.

El hecho ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría 13° de Rivadavia e intervino la Oficina Fiscal de dicha dependencia.

En tanto, en Las Heras, la víctima fue un joven de 19 años que fue sorprendido por dos individuos mientras realizaba una entrega en la calle Corrientes al 970, a las 23:45 hs.

Los asaltantes, actuando con rapidez y violencia, le quitaron una motocicleta Honda XR, un casco protector y su teléfono celular y después escaparon.

La Oficina Fiscal N° 5 de la Comisaría 16° investiga el caso

Y como si fuera poco, también ocurrió en Godoy Cruz, donde, asaltaron a un comercio en el departamento de Godoy Cruz. El hecho ocurrió cerca de las 20:30 en el Barrio Los Paraísos (M A – Casa 10).

Según el reporte de la Policía, dos empleadas de la despensa «El Gringo», una de 18 años y otra de 38 años, se encontraban trabajando cuando ingresaron al local varios sujetos.

Los delincuentes, bajo amenaza, lograron sustraer $30.000 en efectivo y un teléfono celular de las víctimas.

La Oficina Fiscal N°4 de la Comisaría 27° tomó intervención en el caso y comenzó las investigaciones para identificar y dar con los asaltantes.

Pero hay más: en otro hecho, dos sujetos estafaron y asaltaron a una persona.

De acuerdo con lo expresado por la víctima, de 37 años, días atrás le sustrajeron su moto Zanella 150cc y este miércoles se presentó en su casa un hombre calvo que dijo ser efectivo de Investigaciones. Le dijo que su moto se encontraba en la Oficina Fiscal (OF) y que para retirarla debía pagar 10.000 pesos. Ante esto, el dueño de la moto fue a la dependencia de calle Alvear (Comisaría 27ª, OF Nº4) para preguntar si era verdad, a lo que los empleados del Ministerio Público le contestaron que no; agregando que podría estar siendo víctima de un engaño.

Cuando retornó a su hogar, el morador encontró en el interior de su casa al mismo calvo que lo había ido a ver con otros sujetos vestidos con prendas de vestir de la Municipalidad godoicruceña. Contó que fue amenazado con armas de fuego y le robaron una bicicleta, un televisor 32’, 150.000 pesos, un celular y una moto Bajaj Rouser 150 y que cargaron todos los elementos a una motocarga.

Ante este nuevo hecho, personal policial comenzó a trabajar en el caso y desarrolló un patrullaje en la zona, dando con dos sospechosos en calles Perón y Elena de Roffo. Se movilizaban en una motocarga con dos televisores y vestían ropas municipales, tal como había detallado la víctima del robo.

Los sujetos dijeron que se encontraban realizando un flete para llevar esos aparatos hasta un domicilio de la manzana C del barrio Sarmiento y hasta esa propiedad fueron los policías. Miraron por la ventana y detectaron durmiendo al hombre calvo que se había presentado en la casa de calle Río Juramento y las pertenencias del denunciante.

Con esas pruebas, realizaron un allanamiento para recuperar los bienes de la víctima. Por su parte, se procedió a la detención de los dos hombres que se hallaban en la vivienda, terminando el caso con 4 detenidos, dos de ellos domiciliados en el barrio Sarmiento, de 23 y 29 años, y otros de 28 y 31 años, oriundos del barrio 4 de Julio y de calle Cayetano Silva, respectivamente.