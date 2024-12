Adhirieron un total de 13.500 trabajadores del sector, por lo que la actividad estará frenada hasta marzo de 2025.

El objetivo es reclamar un aumento en el porcentaje que reciben tras la cosecha. En este sentido, hubo manifestaciones en diferentes localidades de la provincia de Misiones. Los trabajadores del sector planean marchar y concentrarse este jueves en la Plaza de Mayo para visibilizar su protesta frente a la Casa Rosada.

Marcelo Hacklander, miembro del directorio del Instituto Nacional de Yerba Mate (YNYM), durante una conversación con Radio Splendid, dijo que «los trabajadores reciben una suma de 180 pesos por kilo de hoja verde, al mismo tiempo que “los paquetes de yerba no bajan de 4.000 a 5.000 pesos”. “El cálculo que se hace, estimativamente, es que el 10% de ese paquete puesto en la góndola es el valor de la materia prima, o sea que tendríamos que estar entre 400 y 500 pesos”, profundizó y aseveró que mientras tanto, el precio de la yerba continuó aumentando durante todo el 2024.

“Empezamos en enero con un valor alrededor de 2 mil pesos el paquete y hoy supera los 4500 o 5 mil pesos, y eso no se vio reflejado ni un poco en nuestros ingresos como productores. Terminamos septiembre con un valor de 180 pesos por kilo de hoja verde y ahora, a principio de diciembre, comenzamos la cosecha de nuevo, porque hay dos meses que se hace de descanso de la planta, octubre y noviembre y diciembre, y comenzamos de vuelta. Ahora no tenemos ni precio ni plazo para el pago de esa yerba que se pueda llegar a entregar a los secaderos. Entonces, se tomó la decisión entre los productores de no levantar la cosecha, parar por tiempo indeterminado hasta que esto mejore, porque no vale la pena seguir produciendo algo que ni siquiera cubre los costos productivos hoy”, sentenció.

Los yerbateros exigen un mínimo de $390 por kilo de hoja verde. Por esta razón, las protestas en la provincia comenzaron durante noviembre y se fueron prolongando con el transcurso de los días, hasta terminar en un paro nacional.