El PRO convocó a una sesión especial para tratar la Ficha Limpia, luego de que el kirchnerismo no dio quórum la vez anterior. Sin embargo, la historia se repitió y nuevamente no se alcanzó la mayoría simple en la Cámara de Diputados para tratar este proyecto de ley que no permite que se postulen personas condenadas en segunda instancia por la Justicia. En esta ocasión, el foco está en La Libertad Avanza (LLA) que tuvo muchos ausentes.

Al bloque oficialista le faltaron ocho diputados. Estos son: Santiago Santurio (CABA), Álvaro Martínez (Mendoza), Emilia Orozco (Salta), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Carolina Píparo (Buenos Aires), Lorena Macyszyn (Buenos Aires), Marcela Pagano (Buenos Aires) y José Peluc (San Juan).

Los únicos dos ausentes que el bloque de Gabriel Bornoroni tuvo la semana pasada fueron Carlos García (Chaco) y Pagano, que está con licencia por embarazo. El crecimiento de las ausencias entre los diputados libertarios, según distintas fuentes parlamentarias, se explica por un acuerdo entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. En la batidora de negociaciones aparece el Presupuesto 2025, el pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para llegar a la Corte Suprema y la convivencia política entre el oficialismo y la oposición.

Enojo en el PRO por la Ficha Limpia

Instantes después de este hecho, en el PRO salieron al ataque en redes sociales con críticas para todos los ausentes en esta fecha. «Fracasó otra vez la sesión de ficha limpia. El peronismo y sus cómplices, siempre trabajando para hacer del Congreso una cueva de delincuentes. Ni un voto a los ausentes en 2025!», publicó el diputado Fernando Iglesias.

Por su parte, Martín Tetaz compartió un video de las bancas vacías y arremetió contra el kirchnerismo y los funcionarios libertarios que los acompañaron: «Una vergüenza más; otra vez se cayó la sesión para tratar Ficha Limpia. Es evidente que muchos sectores políticos tienen el culo sucio y a otros les conviene que los corruptos sean candidatos para poder polarizar«.