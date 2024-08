«A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y acompañamiento al presidente Javier Milei«, comenzó el senador Francisco Paolotroni su mensaje en X con el que anunció su nueva bancada.

Agregó que seguirá «respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña«.

A partir de allí enumeró que avanzará en «terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y confianza«. Este punto no puede interpretarse sin entender el porqué de la expulsión de Paoltroni de La Libertad Avanza.

En varias ocasiones el senador por Formosa no escondió su desencanto con Ariel Lijo, el candidato del Gobierno nacional para la Corte Suprema. Por esto, cargó las tintas contra el asesor estrella del presidente Milei Santiago Caputo. «Vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta. El Señor Santiago Caputo se está olvidando del modelo de la casta«, dijo el miércoles pasado mientras Lijo exponía ante la comisión de Acuerdos del Senado.

A partir de ahí comenzó una guerra con Caputo, que le contestó a través de una de las cuentas anónimas en X que él mismo controla: «El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir«.

«Con valores y principios, desde ‘Libertad, Trabajo y Progreso’ seguiré defendiendo con convicción las ideas de la libertad, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre», remarcó en su mensaje en la red social X.

La salida de Paolotroni de La Libertad Avanza no estuvo exenta de confusión en un bloque con poca experiencia. En la carta que firmó el jefe del bloque oficialista Ezequiel Atauche, se usó el término «solicitar» en vez de «comunicar» para darle a conocer a Villarruel la decisión.

Esto generó la especulación de que Villarruel no podía aceptarlo porque al no ser senadora no podía definir la integración de ningún bloque y que se abría una nueva grieta con la Casa Rosada. Finalmente, Atauche sumó un asterisco con el que remplazó «solicitar» por «comunicar» y el hecho quedó aclarado.