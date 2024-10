La excusa sí, pero el aporte de ideas para la mejora, está muy lejos de los semidioses de la justicia mendocinos.

“¿Qué quieren que hagan los jueces? Nadie puede ir por encima de la ley. No generen expectativas que no son cumplibles”, dijo el juez de la Corte Suprema en respuesta al pedido del gobernador Cornejo de una “justicia más severa”.

“Los fiscales tienen que estar a lo que dice el Código Penal, nadie está por encima de la ley y de la Constitución. Para poder aplicar una pena, se atiene a lo que el Código dice; no es por gusto o preferencia de algunos. La ley no autoriza a que solamente por la reiterancia se aplique el máximo de pena”, dijo José Valerio, a Canal 7

“Había una institución, el artículo 52 del Código Penal, que establecía la reclusión por tiempo indeterminado, pero fue declarada inconstitucional por los 7 miembros de la Corte en el 2006”, explicó Valerio y pidió que “si piensan distinto, promuevan una reforma del Código”, zafando, pero sin explicar por qué la justicia no es más severa aplicando, por ejemplo; el máximo de la pena para cada delito que sí están en la ley.

Es curioso también, que un juez supremo, tenga tiempo para lanzar eufemismos en lo referente a la aplicación estricta de la ley, pero no para impulsar mecanismos que mejoren la justicia. Es decir, tienen tiempo para justificar, pero no para aportar ideas o iniciativas a lo que no es sólo un reclamo del ejecutivo, sino un clamor popular en todo regla.