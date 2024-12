La inseguridad en Mendoza, ya es intolerable, mal que le pese a la ministra Rus. En este caso, registrado hoy, la víctima fue un chofer de colectivos. La agresión ocurrió en calles 9 de julio y Castro, de Guaymallén, a metros del asentamiento Castro.

«Me golpearon en la espalda, me pegaron con palos y me dispararon dos veces«, señaló el chofer, aunque la bala, afortunadamente, no salió.

El salvaje episodio se dio cuando el trabajador del Grupo 900, se trasladaba a su trabajo aproximadamente a las 5:30 de la mañana, cuando se le cortó la cadena de la moto en la que se trasladaba, por lo que resolvió continuar caminando con la moto a su lado. Ese fue el momento en que un grupo de delincuentes (entre 10 y 15 según las estimaciones) lo rodeó y procedió al ilícito.

Claramente en desventaja, el chofer recibió un ladrillazo en la cabeza, tras lo cual los malvivientes comenzaron a golpearlo en el cuerpo y la cabeza. Afortunadamente logró zafarse de sus agresores y llegó corriendo al control de la Linea 900 a pedir ayuda, cayendo desvanecido. «Me robaron la moto, la mochila con documentación y la tarjeta de débito. En 20 minutos ya habían sacado $150.000«, concluyó.

Foto de Matías Pascualetti