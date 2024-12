Habrá un fuerte incremento desde el 2025.

Desde el 1 de enero de 2025, entrará en vigencia el incremento de las Unidades Fijas (UF) que impactará directamente en las multas por infracciones viales.

El Gobierno provincial promulgó las leyes de Avalúo e Impositiva, estableciendo un aumento del 230,7% en el valor de las UF, que pasará de $127 a $420.



Las UF son la unidad de medida utilizada para calcular las multas de tránsito y otros costos de trámites estatales, como la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Entre las multas más altas que se impondrán, las relacionadas con conductores alcoholizados serán las de mayor valor.



Este nuevo esquema tarifario de multas de tránsito en Mendoza, que comenzará a regir en 2024, incluye incrementos sustanciales en todas las categorías de infracciones, desde las leves hasta las más graves, como aquellas relacionadas con el consumo de alcohol.



Para tener en cuenta, las faltas leves, como estacionar en lugares prohibidos, circular sin luces bajas durante el día o no contar con la RTO, tendrán una multa base de 100 UF. Esto representa un aumento de $12.740 a $42.000. No obstante, aquellos infractores que paguen dentro de los tres días hábiles posteriores a la infracción podrán acceder a un descuento del 40%, reduciendo la multa a $25.200.



Las infracciones graves, como girar en “U” o doblar en zonas no permitidas, tendrán un costo de 700 UF, lo que eleva la multa de $88.900 a $294.000. Si se paga dentro del plazo de descuento, la multa se reducirá a $176.400.



Mientras, las faltas gravísimas, como conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad o utilizando el celular, tendrán un valor de 1.000 UF, lo que implica un aumento de $127.000 a $420.000. Con el descuento del 40%, el pago será de $252.000.



En el caso defaltas en concurso, es decir, cuando se cometen dos o más faltas simultáneamente, la multa ascenderá a 1.500 UF, lo que eleva el monto de $190.500 a $630.000. Con el pago anticipado, el monto se reducirá a $378.000.



En cuanto a las infracciones por alcoholemia positiva, no se aplicarán descuentos y el monto dependerá del nivel de alcohol en sangre. Para conductores con hasta 0,99 gramos por litro de alcohol en sangre, las multas irán de 3.000 a 6.000 UF, es decir, entre $1.260.000 y $2.520.000.



Finalmente, en los casos más graves, cuando el nivel de alcohol en sangre supere 1 gramo por litro, las sanciones oscilarán entre 4.000 UF ($1.680.000) y 11.000 UF ($4.620.000).