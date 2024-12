La obra, que estaba a cargo de la empresa Vialmani, avanzó apenas a algo más del 20% debido a los múltiples retrasos y reajustes en su presupuesto original de más de 3 mil millones; y se esperaba que concluyera en marzo de 2025, lo que obviamente, no sucederá.

Recientemente, el ministro de Gobierno, Natalio Mema brindó declaraciones públicas y explicó que ya elevó los reclamos correspondientes para buscar soluciones a las demoradas obras viales de la provincia (ver nota del 10 de diciembre).

“El Estado no ha estado ajeno a la crisis social y económica que tenemos todos, pero el año pasado hubo 4 o 5 meses que faltó pavimento y se multiplicó por 7 el precio del pavimento”, dijo entonces.

“Los municipios están haciendo puentes por todos lados y Vialidad Nacional no puede hacer dos puentes sobre la ruta 40, un papelón, la variante Palmira le falta menos pero no avanzó, dejaron la doble vía a San Juan inconclusa, estamos de acuerdo que como se estaba haciendo antes estaba mal ahora lo que plantea el gobernador es está bien el planteo, pero digan cómo”, apuntó. Además, el ministro anticipaba entonces que «voy a Buenos Aires a que nos definan, dénosla a nosotros, nosotros nos encargamos. Que nos den la posibilidad de concesionar nosotros la ruta, de buscar la inversión nosotros y después vemos el rol de Validad Nacional, pero ya con las obras hechas y planteado el recupero. Hoy como están no están no es una cosa ni la otra, ni están poniendo plata ni la podemos poner nosotros por un tema de jurisdicción”.

Hasta el momento, no hay ningún anuncio oficial al respecto, aunque sí hay quienes dicen que la nueva fecha estimada para concluir la reparación de los puentes que colapsaron hace 4 años, se estima para agosto del 2025.