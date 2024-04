Trascendió en las últimas horas que Pedro Sánchez, estudia por estas horas dejar el cargo electivo que ejerce debido a los continuos ataques a su esposa, a quien acusan ahora de corrupción.

“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mí esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática”, ha asegurado el presidente.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó hoy, miércoles, que abrió diligencias contra Begoña Sánchez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras recibir por reparto ordinario una denuncia del colectivo Manos Limpias. No obstante, las diligencias de investigación están declaradas secretas.

Supuestamente, la esposa de Sánchez mantuvo reuniones con varias empresas privadas, entre las que destacan Globalia y Air Europa, que más tarde acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del actual Gobierno.

Sin embargo, por el momento no está imputada de ningún delito y no ha sido citada a declarar como acusada por el juez. Hasta ahora se sabe que se ha comenzado la práctica de diligencias con el testimonio de dos periodistas, según ha adelantado el citado medio.