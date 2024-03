Desde la renuncia del ex delegado de ANSES, Carlos Gallo, no se volvió a designar un funcionario que administre y sea un nexo entre el gobierno nacional y Mendoza. El 11 de diciembre pasado Gallo declinó en su cargo y no es el único organismo nacional en Mendoza que no tiene un funcionario a la cabeza. La misma situación se da con la Dirección Nacional de Vialidad y con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

La falta de una autoridad, desencadena diferentes problemas en algunos puntos de la provincia. Los ciudadanos muchas veces no saben a quien reclamar y los medios no tiene acceso al funcionario correspondiente, ya que por el momento, no existe.

Hace cuatro días, los beneficiarios que se dirigen a la calle Eusebio Blanco al 450, de Ciudad, no pueden realizar trámites de forma presencial porque las oficinas están cerradas. Según explicaron, la rotura de una bomba de agua hizo que se suspendiera la atención desde el lunes pasado.

Desde antes de la finalización del gobierno del presidente Alberto Fernández, la sede de ANSES de Las Heras se había cerrado para hacer unas mejoras edilicias, pero nunca se concretaron por la falta de envío de fondos para terminar la remodelación. Incluso la sede de La Paz tampoco está realizando la atención al público por el despido del delegado y del personal que tenía.

Por el momento en Valle de Uco, no se han reportado inconvenientes respecto a la atención, pero sí, la región también se encuentra, en las mismas condiciones que a nivel provincial, es decir, sin una autoridad a cargo.

Beneficiarios esperan el funcionamiento normal de todas las sedes, mientras que a nivel nacional, el titular de Anses era Osvaldo Giordano, quien fue removido y desde hace algunos días quedó en el cargo Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini.