Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciben el haber mínimo, cobrarán un bono de $ 70.000 además el aumento por movilidad del 27% para marzo, abril y mayo.

El ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó que «con el bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima que con el aumento del 27,18% se va a 133.000, totalizará casi 205.000 pesos».

«Esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos», dijo Caputo en una entrevista a medios nacionales.

«El populismo después lo pagamos todos con una alta inflación. Usan a los jubilados en forma política. Casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde», expresó.