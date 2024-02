La semana pasada. trascendió la renuncia del Dr. Luis Lopez a la banca del Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán. Tras, su confirmación, surgieron algunos rumores y la posibilidad de que López regresara a la Dirección del Hospital Scaravelli, cargo que había ocupado en años anteriores.

Pauo Gonzalez Trigo, Coordinador Regional de Salud, visitó los estudios de RADIO DOS y en una entrevista exclusiva comentó: «Si si así es, nosotros venimos trabajando con Luis, hace mucho tiempo, porque entendemos que desde el Hosp. Regional es muy importante darle un mejoramiento y un cambio de timón. Hay que tener en cuenta que es un Hospital muy grande que alberga a 150 mil habitantes, tiene todos aquellos especialistas que los demás hospitales no tienen, una unidad de terapia intensiva, la coordinación con el sistema de emergencias, un laboratorio de alta complejidad y muchos más servicios que se brindan allí»

Además, agregó: «Luis lo ha manejado de manera muy eficiente, cuando le tocó, después las desavenencias políticas, hicieron que su rol como concejal de Tunuyán, no se pudiera desarrollar de manera satisfactoria para él y para el partido. El pedido de que regrese al Hospital se ha hecho desde el Gobierno, yo le he insistido mucho y no es sólo volver, tiene que volver con proyectos, metas, desafíos y mejoras»

«La critica siempre existe cuando uno deja un lugar, en este caso como es una renuncia y son esas críticas son las que se deben callar con trabajo» dijó Gonzalez Trigo, respecto a la renuncia al Concejo.

Para finalizar fue consultado sobre el futuro del actual Director del Hospital Scaravelli, el Dr. Mauro Acuña explicó: «con respecto al Dr. Mauro Acuña, continuará con su cargo y función como Otorrino en el Hospital. En Valle de Uco tenemos sólo dos profesionales de estas características y probablemente necesitemos que se desempeñe en esa área. Pero no ocupará ningún cargo ejecutivo»