Recorriendo tierras asiáticas, Messi continua acaparando la principal atracción para muchos fanáticos.

Este miércoles en Tokio, Inter Miami se mide frente a en Vissel Kobe, club de japonés. El equipo que tiene en su plantel a Lionel Messi, viene de conseguir su primera victoria del año en Hong Kong.

El propio club estadounidense, publico en sus redes sociales “Aterrizando en Tokio” junto a imágenes del primer equipo bajando del avión, entre las que resaltan el capitán de la Selección Argentina con mate en mano y su amigo ex Barcelona Jordi Alba, entre otros.

Por una inflamación en su aductor derecho, aún no se sabe si jugará ante Vissel Kobe, ya que tampoco lo hizo previamente vs. Hong Kong. No es la primera visita del astro argentino en suelo nipón. Anteriormente realizo una pretemporada con su ex equipo París Saint Germain, momento en el que Lionel fue uno de los más ovacionados.

Sin Messi ni Suarez, Inter Miami obtuvo la primera victoria en su gira

En lo que va del año, Inter Miami logró su primera victoria en su gira internacional, superando por 4-1 a un combinado de Hong Kong. Finalizado el encuentro, hinchas presentes expresaron su descontento con silbidos y reclamos, por la no participación del crack en el encuentro amistoso. Por otro lado, durante el acto protocolar de premiación del mencionado encuentro, el ruido de los fuegos artificiales tomó por sorpresa y asustó a propios y extraños, incluyendo a Lionel Messi y sus compañeros.