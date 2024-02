El presidente Javier Milei se reunió este lunes en el Vaticano con el papa Francisco en un encuentro de una hora, en la primera reunión privada entre ambos luego de los saludos que se intercambiaron este domingo en la canonización de la flamante santa argentina Mama Antula y tras la cual el mandatario presentó en la Secretaría de Estado de la Santa Sede su plan «para enfrentar la crisis económica» de la Argentina.

«No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, lo hago», le dijo Milei al Papa, haciendo referencia a una conversación previa que no trascendió, al entrar en la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico a las 9 horas locales (5 en Argentina), en donde estuvo hasta las 10 para una reunión privada, informaron fuentes vaticanas.

«Sentate», lo invitó luego Francisco a acomodarse en el escritorio en el que estuvieron una hora cara a cara.

Durante el tradicional intercambio de regalos, que duró unos 10 minutos, el Presidente le obsequió al Papa una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi acreditándolo como representante en Europa, de Mayo de 1854; un cuadro con la postal conmemorativa de la flamante santa Mama Antula que el Correo Argentino distribuyó en agosto de 2017 ocasión de su beatificación y alfajores de dulce de leche y galletitas de limón.