Tras la renuncia de Luis López a su banca de concejal en Tunuyán, se confirmó que en su lugar ingresará Arturo Pechemiel.

Mañana por la mañana, se llevará adelante la asunción del joven empresario del Departamento, quién vivirá su primera experiencia en un cargo público.

RADIO DOS pudo dialogar con el flamante nuevo concejal y expresó: «No voy a pasar de una actividad a la otra, ya que mi actividad privada continuará, es lo que nos da de comer, fue una decisión tomada en familia y vengo a generar un aporte desde mi lugar»

Sobre su vínculo con la política, comentó: «cuando me propusieron ser candidato hace dos años, me buscaron por mi desempeño en la Cámara de Comercio, hace cuatro años que trabajo allí ad honorem y confío plenamente que el sector privado es el que genera empleo y riquezas en la región. A raíz de eso, me invitan a participar en política. Ahora que voy a ocupar este cargo de concejal, me enfocaré en el sector productivo y también a lo que yo estudie, que es la ingeniería, irán de la mano de lo técnico»

Sobre su futuro como concejal dijó: «creo que nuestro rol es allanar el camino para que sea fácil emprender, ahí podemos hacer mucho, que sea más accesible abrir una pyme o un emprendimiento por ejemplo. Creo que desde el sector público debemos facilitar ese camino para que las empresas puedan trabajar más cómodamente»