No volverá a tratarse.

El presidente Javier Milei decidió retirar la Ley Ómnibus del Congreso. Esta determinación se tomó luego de que el bloque de La Libertad Avanza anunciara que la normativa Bases volvía a ser tratada en comisiones, tras las derrotas en la votación en particular de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.

«La ley no se volverá a tratar así como se mandó al Congreso de la Nación. El Presidente ha tomado la determinación (…) Dijo que para que destrocen la ley no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta. Ha tomado la decisión de darle la orden a los diputados», aseguró el presidente de la bancada oficialista, Oscar Zago, en diálogo con la prensa.

Al ser consultado sobre cómo fue el proceso de resolución del mandatario, el diputado libertario expuso la manera, «hubo una conversación, yo estaba presente en el Congreso. Hubo una consulta de un periodista y fue determinante la respuesta del Presidente y no va a volver a tratarse la ley».

Zago dejó entrever una de las opciones que analiza Milei y sus asesores más cercanos sobre el contenido de la Ley Ómnibus, «volverá a analizar el Gobierno cómo manda la ley, si la vamos a fraccionar o no. Hay que ver si se tratará en ordinarias, si el Gobierno piensa que podemos tratarla en las Comisiones. Lo va a decidir la semana que viene, cuando el Presidente se junte la semana que viene con el Gabinete».

Luego de la dura derrota que sufrió el Gobierno con la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el diputado de La Libertad Avanza Carlos D´Alessandro aseguró que el Poder Ejecutivo no volverá a mandar un proyecto de ley al Congreso durante el 2024.

«Recibimos noticias de que no piensan, desde el Ejecutivo, enviar ninguna ley durante el corriente año por lo que entiendo que esta Ley Ómnibus va a ser retirada», expresó el diputado.