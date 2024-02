Un hombre resultó lesionado en las últimas horas, cuando subió a un colectivo en Tunuyán.

Se trata del senador provincial, Patricio Civit, quien comentó: «fue en un micro expreso de Tunuyán a Mendoza a las 7:05 de la mañana. Una chapa suelta sobre el asiento me produjo un importante corte en la cabeza. No tenia botiquín de primeros auxilios, ni protocolo frente a estas situaciones. El Ente de la Movilidad Provincial no tiene inspectores que constaten el estado de los coches»

Radio Dos, pudo dialogar con él y expreso: «claramente hay una falencia crónica de parte del organismo que debiera controlar la prestación del servicio, solo se limitan a controlar la frecuencia a través de los GPS que deben tener las unidades»

Además, agregó: «me subí y había una chapa con una punta saliente y me produjo una herida en la cabeza. Ahora estoy en el hospital para que me digan si tienen que suturar el corte o no. Afortunadamente no paso a mayores, pero podría haber sido otra cosa. Esto demuestra lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, la falta de control absoluta, sobre el servicio que brinda esta empresa. Servicio monopólico prestado como se les ocurre.»