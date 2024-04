Tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano con cambios significativos en el plan Potenciar Trabajo, entrarán en vigor en las próximas semanas e implicarán nuevos requisitos para los beneficiarios, así como su traslado hacia otros programas.

La cartera liderada por Sandra Pettovello está llevando a cabo diversas iniciativas para fortalecer el apoyo social. Entre ellas, se destacan las becas de $81.000 destinadas a estudiantes y la Tarjeta Alimentar de $91.000 dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

Una de las modificaciones más relevantes es la creación del nuevo plan «Volver al Trabajo», el cual tiene como objetivo principal brindar orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, ofrecer servicios de intermediación laboral, proporcionar capacitaciones, certificar competencias laborales e impulsar emprendimientos productivos.

Los nuevos requisitos del Potenciar Trabajo

Estos son los requisitos para ingresar al nuevo programa «Volver al Trabajo»:

Tener entre 18 y 49 años de edad.

No percibir ingresos que superen los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir, no más de $600.000. No obstante, los beneficiarios podrán mantener un trabajo formal siempre y cuando sus ingresos no excedan este límite.

También se han establecido ciertas condiciones adicionales que los beneficiarios deberán cumplir para poder acceder y mantener su participación en los programas. Por ejemplo, se ha especificado que aquellos que opten por el plan «Volver al Trabajo» o «Acompañamiento Social» no podrán participar en protestas en la vía pública, bloquear accesos, puentes o rutas.

Desde el Gobierno advirtieron que el incumplimiento de estas normas podría resultar en la suspensión del pago, en caso de incurrir en actos de violencia o alteración del orden público.

Nueva inscripción a Potenciar Trabajo

La inscripción a los nuevos programas no está disponible por el momento.

El Ministerio de Capital Humano aseguró que los beneficiarios del Potenciar Trabajo serán trasladados automáticamente a «Volver al Trabajo» o «Acompañamiento Social» si cumplen con los requisitos de acceso.