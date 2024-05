En tanto, un adulto solo necesitó de, al menos, $268.012 para no ser pobre.

El dato se desprende del informe presentado esta tarde por el Indec.

Según el informe, una familia de cuatro integrantes necesitará de $373.044 para no ser pobre y de $828.158 para no caer en la indigencia, frente a un salario mínimo de $234.315,12 a partir de mayo, pero que en abril fue de $202.800.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó el informe mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) con cifras alarmantes tras el anuncio del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil que se comenzará a pagar desde mayo.

En abril, la CBA aumentó un 4,2%, mientras que la CBT creció un 7,1%, producto de una desaceleración inflacionaria en los últimos meses, pero también de una caída del consumo.

Según los cálculos del Indec, un «adulto equivalente» (varón de entre 30 y 60 años) necesita una percepción mensual de $268.012 para no ser pobre, por lo que el próximo salario mínimo ni siquiera alcanza a cubrir el costo de vida de la clase media.

El informe, además, indica que para evitar la indigencia, un «adulto equivalente» necesita de $120.726 mensuales, algo que solo indica una profundización del deterioro social que sufre la población argentina desde hace años. Teniendo en cuenta que la pobreza ya alcanzaba a un 41,7% de los argentinos al finalizar el 2023, el crecimiento inflacionario (aunque desacelerando) y la caída del poder adquisitivo del salario no son buenos augurios para la próxima Encuesta Permanente de Hogares, ejercicio realizado también por el Indec.

De la presentación de datos que arrojó el Indec, junto al de inflación de abril que alcanzó un 8,8%, también se desprendió que una familia de tres integrantes requiere de $659.310 para no ser pobre y de $296.987 para no ser indigente. Al mismo tiempo, el informe señaló que en abril fueron necesarios $871.040 para no ser pobres en una familia de cinco integrantes y $392.360 para no ser indigentes.

Para Mendoza, en cambio, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer el costo de vida:

Una familia tipo, consistente en dos adultos y dos menores, tuvo que ganar en abril más de $700.000 para no ser pobre. En tanto, para no caer en la indigencia, necesitó ingresos superiores a $300.000.