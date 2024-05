Cae día sábado, pero la respuesta es no, no habrá fin de semana largo.

Pasado el feriado por el 1° de mayo, este mes cuenta con un segundo asueto. El próximo 25 de mayo que cae sábado, por lo que muchos se preguntan si se traslada al viernes anterior o lunes próximo para formar un fin de semana largo.

Esa fecha de gran relevancia en Argentina, conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Rinde homenaje a los acontecimientos de 1810 que llevaron a la formación del primer gobierno patrio.En este 2024, el 25 de mayo cae sábado, y es un feriado no trasladable, es decir que no se pasa por lo que no hay fin de semana largo.

El Día de la Revolución de Mayo es uno de los feriados no trasladables que hay en el calendario oficial, de acuerdo con el Gobierno Nacional. Se cataloga como un feriado intransferible, y esta denominación le impide ser transferido y de formar un fin de semana largo que movería la actividad y la economía del país.

Por lo tanto, el Día de la Revolución de Mayo de 2024 se mantendrá en la fecha de 25 de mayo.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

En junio, habrá tres feriados que generarán dos fines de semana largos, uno de tres días y otro de cuatro, dando lugar a una semana laboral excepcionalmente corta de solo dos días.

El primer feriado será el lunes 17 de junio, en honor al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. El segundo feriado tendrá lugar el jueves 20 de junio, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Por último, el viernes 21 de junio fue decretado feriado con fines turísticos por el gobierno.

Calendario de feriados 2024 en Argentina

-25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

-17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (FIN DE SEMANA XL)

– 20 de junio: Día de la Bandera

-9 de julio: Día de la Independencia

-17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

-12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

-20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

-8 de diciembre: Día de la Virgen

-25 de diciembre: Navidad