Lo aseguró el director general de la agencia atómica de la ONU.

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertó este martes de que Irán tiene una cantidad de uranio enriquecido a un nivel que se utiliza “prácticamente sólo en armas nucleares”, aunque aseguró que “en estos momentos” el régimen persa no cuenta con ojivas nucleares.

“No tiene el artefacto pero tiene muchos de los componentes”, declaró también en una entrevista radial.

El diplomático argentino dijo que en los próximos días viajará a Irán para hablar con las autoridades del país de esta cuestión que, dijo, “agrega aceite al fuego” tras el ataque iraní a Israel con cientos de drones y misiles el pasado sábado.

Además, Grossi descartó los informes sobre una presunta cooperación de países latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, con el programa nuclear iraní.

En lo que respecta a Argentina, Grossi aseguró que “no hay ningún tipo de cooperación de la República Argentina con el programa nuclear iraní en estos momentos, con absoluta certeza”.

“En otros momentos tampoco me consta demasiado”, agregó. “El programa nuclear iraní es muy localizado y además la Argentina es miembro del Tratado de No Proliferación de Armas nucleares, es miembro del grupo de suministradores nucleares, todo lo que haga la Argentina en tema nuclear y en particular en lo que respecta a las exportaciones de material nuclear está sujeto a controles internacionales”.

“Argentina tiene una noble tradición en materia de uso pacífico de uso de la energía nuclear y espero que se mantenga siempre”, dijo.

“Esto fue bastante más exagerado de lo que fue en realidad”, dijo. “Venezuela en el campo nuclear tiene muy poca cosa, desarrollos muy incipientes. Quizás hubo contactos de orden político en el pasado que no me compete a mí evaluar”.